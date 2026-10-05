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MHK soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MHK soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Süper Lig'de görev yapan iki hakem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye gönderildi.

MHK SORUŞTURMASINDA YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DİJİTAL MATERYALLER VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının detaylı analizi sonucunda gözaltına alınan Kol ve Erel'in ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. İki hakem, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

MHK soruşturmasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi - 1

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