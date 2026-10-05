İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma; 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları ve tanık beyanları doğrultusunda derinleşti. Rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri de incelemeye alındı.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Ataşehir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İkinci operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

HEDİYE KARTI VE DÖVİZLE RÜŞVET TESPİTLERİ

Şüphelilerin HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturmada bazı firma sahiplerinin de yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz verdiği belirlendi.

Dijital materyallerin incelenmesinde ayrıca, bazı belediye çalışanlarının imar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine çöp konteyneri aldırarak maddi menfaat sağladığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin, 20 Nisan'da tutuklanan bazı kişilerle birlikte soruşturmaya konu suçlara iştirak ettiğine yönelik tespitler de dosyada yer aldı.