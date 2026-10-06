Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklanmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklama kararları verildi. Adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden, aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Mahkeme, 7 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

YENİŞEHİR'DEN 6, MEZİTLİ'DEN 10 TUTUKLAMA

Savcılık sorguları tamamlanan 60 şüpheliden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 10 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması istendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile aynı belediyeden 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de tutuklandı. Mezitli Belediyesine ilişkin işlemlerde ayrıca 6 şüpheliye ev hapsi verildi, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAHAP SEÇER DAHİL 36 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

EK GÖZALTIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 60 OLDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2026'da şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında aramalar yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 5 Ekim 2026 sabahı adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Bu şüphelinin de adliyeye gönderilmesiyle sevk edilenlerin sayısı 60'a yükseldi.