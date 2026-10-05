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İsrail'in Suriye'deki girişimine Dışişleri'nden sert tepki

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'in Suriye'deki girişimine Dışişleri'nden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, siyonist İsrail yönetiminin Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırmasını ve Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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#İsrail #Suriye
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