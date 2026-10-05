TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gerekli adımları hayata geçireceğiz"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sorumluluğumuzun farkındayız, gerekli adımları hayata geçireceğiz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemdeki hakem soruşturması ile ilgili bir açıklama geldi. Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dediğini aktardı.
HACIOSMANOĞLU'NDAN HAKEM SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI: "DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ