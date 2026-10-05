-°C
CANLI YAYIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gerekli adımları hayata geçireceğiz"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gerekli adımları hayata geçireceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sorumluluğumuzun farkındayız, gerekli adımları hayata geçireceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemdeki hakem soruşturması ile ilgili bir açıklama geldi. Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dediğini aktardı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN HAKEM SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI: "DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ

#Türkiye Futbol Federasyonu #İbrahim Hacıosmanoğlu
Önceki Haber
İsrail'in Suriye'deki girişimine Dışişleri'nden sert tepki
İsrail'in Suriye'deki girişimine Dışişleri'nden sert tepki
Ömer Çelik'ten sert tepki: "Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"
Sonraki Haber
Ömer Çelik'ten sert tepki: "Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın