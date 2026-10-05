Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sorumluluğumuzun farkındayız, gerekli adımları hayata geçireceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemdeki hakem soruşturması ile ilgili bir açıklama geldi. Sıcak gelişmenin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dediğini aktardı.