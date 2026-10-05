İşgalci İsrail'den Suriye'deki köylere baskın! Evlerde arama yapıldı

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra iline bağlı bazı köylerde baskın düzenledi. Suriye Devlet El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail askerlerinin evlerde arama yaptığı ve bunun “Sufa 53” projesi kazı çalışmalarının ardından gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan bölgede aydınlatma fişekleri kullandığı ve İHA'larla uçuş düzenlendiği bildirildi.