Bundan 5 sene önce programı açıklarken "aya gitme" hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık.

"(IAC 2026) 2021 yılında açıkladığımız Millî Uzay Programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır.

İlim ve bilim insanlarımız, devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere, yeni kandiller yakmıştır."

Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok âlim, Gök Bilimlerine eşsiz katkılar yapmıştır.

Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi, milletimizin İslam'la müşerref olması akabinde daha kurumsal bir hâl almıştır.

Esasında tek başına "GÖK-TÜRK" ifadesi dahi, milletimizin gökyüzü ile kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir.

Bilim tarihine şöyle bir baktığımızda; 6'ncı yüzyılda yaşamış Göktürkler döneminden özellikle astronomik gözlemlerle ve takvim bilgisine ilişkin önemli izlerle karşılaşıyoruz.

"Türk Milleti olarak, Gök Bilimlerinde fevkalade zengin bir birikimi tevarüs ediyoruz.

"Ufku dar, vizyonu sığ, muhayyilesi kıt" kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı, hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük.

"Ay Araştırma Programımız" kapsamında geliştirdiğimiz Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.

Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracımızın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması, bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

Daha da önemlisi, İMECE ve TÜRKSAT 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz.

Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor; bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz.

Günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez; uzaya erişebilmek de gerekir.

Bu nedenle Millî Uzay Programımızda "Uzaya Erişim ve Uzay Limanı" hedefini özel bir yere koyduk.

Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak, dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihî bir iş birliğinin temellerini atıyoruz.

Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık; bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında, Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur:

Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz; böyle olmamalı, böyle görülmemelidir.

Aynı şekilde uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.

Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır, dahası tehlikelidir; insanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır.

Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz.

Türkiye olarak, uzayın imkânlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istiyoruz.

(IAC 2026) Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bugün Türkiye, kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.

İMECE ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem alanında önemli bir kabiliyet kazandık.

GÖKTÜRK uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık.