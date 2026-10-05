İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki hakem, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2025/83127 sayılı MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in işlemleri tamamlandı.

Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktuğ Hazar Erel de soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Süper Lig'de görev yapan Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DİJİTAL MATERYALLER VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının detaylı analizi gerçekleştirildi.

İncelemelerin ardından Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilmişti.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'e 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi. (Foto: ahaber.com.tr)

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'e 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır" denilmişti.

7258 SAYILI KANUN NELERİ KAPSIYOR?

7258 sayılı Kanun'a muhalefet; yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatma, oynanmasına yer veya imkan sağlama, para transferine aracılık etme veya bu oyunları oynama gibi eylemleri kapsayan suç ve kabahatleri ifade ediyor.