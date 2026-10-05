Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ve on binlerce vatandaşı ağırlayan AileFest etkinlik alanını ziyaret etti.
Rami Kütüphanesi'nde devam eden AileFest, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Antalya'ya hareketi öncesinde festival alanını ziyaret eden Erdoğan, ailelerle bir araya geldi.
AİLELERLE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen festival, on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.
FARKLI KUŞAKLAR AYNI ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR
Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen AileFest'te, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.
AİLEFEST'E HAFTA SONU YOĞUN İLGİ: ON BİNLERCE KİŞİ RAMİ'DE BULUŞTU
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde aileler ve çocuklar gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, farklı yaş gruplarına yönelik programlar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.