



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi'ne gelen on binlerce ziyaretçi, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı.





Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik oluşturulan özel bölümler hafta sonunda çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gün boyunca devam etti.





Anne-babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerin yanı sıra farklı kuşakların aynı faaliyetlerde buluştuğu festival alanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.