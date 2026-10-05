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Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ve on binlerce vatandaşı ağırlayan AileFest etkinlik alanını ziyaret etti.

Rami Kütüphanesi'nde devam eden AileFest, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Antalya'ya hareketi öncesinde festival alanını ziyaret eden Erdoğan, ailelerle bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN RAMİ KÜTÜPHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

AİLELERLE SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen festival, on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 1

FARKLI KUŞAKLAR AYNI ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR

Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen AileFest'te, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 2

AİLEFEST'E HAFTA SONU YOĞUN İLGİ: ON BİNLERCE KİŞİ RAMİ'DE BULUŞTU

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Rami Kütüphanesi'nde devam eden festivalde aileler ve çocuklar gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, farklı yaş gruplarına yönelik programlar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi'ne gelen on binlerce ziyaretçi, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 4

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik oluşturulan özel bölümler hafta sonunda çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gün boyunca devam etti.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 5

Anne-babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerin yanı sıra farklı kuşakların aynı faaliyetlerde buluştuğu festival alanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocukların neşesine ortak oldu! Başkan Erdoğan'dan AileFest'e sürpriz ziyaret - 6

KİTAP FUARI VE SÖYLEŞİLER

Aile ve Çocuk Kitap Fuarı da hafta sonunun yoğun ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Çocuk ve aile odaklı yayınların ziyaretçilerle buluştuğu fuarın yanı sıra söyleşi ve imza programları da düzenlendi.

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#Erdoğan Ailefest
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