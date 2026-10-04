0-3, 3-6 ve 7-12 yaş grupları için oluşturulan özel bölümler, çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gün boyunca sürdü.

Anne-babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı programların yanı sıra farklı kuşakları aynı etkinliklerde buluşturan faaliyetler de gerçekleştirildi.