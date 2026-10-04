İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz
Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çocuk atölyeleri, kitap fuarı, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle aileleri buluşturan festival, 6 Ekim Salı gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Pazar günü de etkinlikler gün boyunca devam edecek.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının düzenlediği AileFest, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde aileleri ve çocukları bir araya getiriyor. Hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, kültür-sanat etkinlikleri, yarışmalar ve konserler düzenleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festival, ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini ve kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesini amaçlıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ GRUPLARINA ÖZEL ALANLAR
Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi'ne gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı.