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İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çocuk atölyeleri, kitap fuarı, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle aileleri buluşturan festival, 6 Ekim Salı gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Pazar günü de etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının düzenlediği AileFest, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde aileleri ve çocukları bir araya getiriyor. Hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, kültür-sanat etkinlikleri, yarışmalar ve konserler düzenleniyor.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen festival, ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini ve kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesini amaçlıyor.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 2

ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ GRUPLARINA ÖZEL ALANLAR

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Rami Kütüphanesi'ne gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 3

0-3, 3-6 ve 7-12 yaş grupları için oluşturulan özel bölümler, çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri gün boyunca sürdü.

Anne-babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı programların yanı sıra farklı kuşakları aynı etkinliklerde buluşturan faaliyetler de gerçekleştirildi.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 4

KİTAP FUARINDA SÖYLEŞİ VE İMZA PROGRAMLARI

Aile ve Çocuk Kitap Fuarı, hafta sonunun yoğun ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

Çocuk ve aile odaklı yayınlar ziyaretçilerle buluşurken söyleşi ve imza programları da düzenlendi.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 5

AKŞAM KONSERLERİNE YOĞUN İLGİ

Gündüz etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar, Rami Kütüphanesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

Çocukların kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetlerine katılmasını hedefleyen festivalde, pazar günü de etkinliklerin gün boyunca devam edeceği belirtildi.

İstanbul’da on binler AileFest’te buluştu: Rami Kütüphanesi’nde her yaşa etkinlik! Giriş ücretsiz - 6

6 EKİM'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle gerçekleştirilen AileFest, 6 Ekim Salı gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Festivalin kalan günlerinde çocuk etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, sahne programları ve konserler devam edecek.

#Rami Kütüphanesi #Ailefest
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