Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın üçüncü çeyreğinde adi ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İlk 9 ayda Türkiye'ye getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını belirten Gürlek, “Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Suç ve suçlularla mücadelenin Türkiye sınırlarının ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yılın üçüncü çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin son verileri açıkladı. (Foto: ahaber.com.tr) "SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOKTUR" Bakan Gürlek, paylaşımında, "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelenin sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, yurt dışına kaçan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. İADE SÜREÇLERİ ANBEAN TAKİP EDİLİYOR Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürüldüğünü aktaran Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin tavizsiz şekilde takip edildiğini kaydetti. Gürlek, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler" ifadelerini kullandıklarını belirtti. Gürlek, aradan geçen üç aylık süreçte bu kararlılıktan taviz verilmediğini vurguladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde adi ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye getirildi. (Foto: ahaber.com.tr) 16 FARKLI ÜLKEDEN 89 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu kişilerin; 48'i Gürcistan'dan

12'si Almanya'dan

10'u Yunanistan'dan

3'ü İngiltere'den Türkiye'ye getirildi. BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: 9 AYDA 294 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ İLK 9 AYDA SAYI 294'E ULAŞTI Böylece 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde ülkelere göre iade edilen kişi sayıları şöyle gerçekleşti: Gürcistan: 137 kişi

137 kişi Almanya: 67 kişi

67 kişi Yunanistan: 19 kişi

19 kişi Karadağ: 9 kişi

9 kişi Bulgaristan: 8 kişi

8 kişi İngiltere: 5 kişi