Bakan Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye'ye getirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın üçüncü çeyreğinde adi ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İlk 9 ayda Türkiye'ye getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını belirten Gürlek, “Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” mesajını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Suç ve suçlularla mücadelenin Türkiye sınırlarının ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yılın üçüncü çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
"SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOKTUR"
Bakan Gürlek, paylaşımında, "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelenin sınırların ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, yurt dışına kaçan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
İADE SÜREÇLERİ ANBEAN TAKİP EDİLİYOR
Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürüldüğünü aktaran Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin tavizsiz şekilde takip edildiğini kaydetti.
Gürlek, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler" ifadelerini kullandıklarını belirtti.
Gürlek, aradan geçen üç aylık süreçte bu kararlılıktan taviz verilmediğini vurguladı.
16 FARKLI ÜLKEDEN 89 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi.
Bu kişilerin;
- 48'i Gürcistan'dan
- 12'si Almanya'dan
- 10'u Yunanistan'dan
- 3'ü İngiltere'den
Türkiye'ye getirildi.
İLK 9 AYDA SAYI 294'E ULAŞTI
Böylece 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
Bu dönemde ülkelere göre iade edilen kişi sayıları şöyle gerçekleşti:
- Gürcistan: 137 kişi
- Almanya: 67 kişi
- Yunanistan: 19 kişi
- Karadağ: 9 kişi
- Bulgaristan: 8 kişi
- İngiltere: 5 kişi
"HANGİ ÜLKEYE KAÇARSA KAÇSIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesinin gözetilmeye devam edileceğini belirten Gürlek, Türkiye'nin haklı iade taleplerine verilen karşılığın da dikkate alınacağını bildirdi.
Gürlek, mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.