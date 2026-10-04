Antalya’nın Manavgat ilçesinde bebek arabasıyla geldikleri giyim mağazasının önündeki tezgâhlardan eşofman çalan 2 turist, jandarma ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerindeki kol bantlarından yola çıkılarak tatil yaptıkları otelde yakalandı.

Olay, Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Butiğe gelen ve birinin elinde bebek arabası olan Romanya uyruklu 2 kadından biri, iş yeri önünde beğendiği eşofmanı alıp yürümeye başladı. Bu arada, içinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun bulunduğu bebek arabasıyla onu takip eden kadın yanına geldiğinde eşofmanı bebek arabasına gizledi ve ödeme yapmadan mağazadan ayrıldı.

İşletmenin sahibi, durumun farkına vardıktan sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna giderek iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığını, hırsızlık olayının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kadının içinde çocuk bulunan bir bebek arabasıyla birlikte dükkâna gelerek ürünleri incelediklerini, ardından kadınlardan birinin reyondan bir adet eşofman alarak bebek arabasına gizledikten sonra iş yerinden ayrıldığını belirledi.

TATİL YAPTIKLARI OTELDE YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadının kolundaki otel bantlarından yola çıkarak hangi otelde kaldıklarını belirledi. Romanya uyruklu C.D. ve N.M.D., jandarma ekipleri tarafından tatil yaptıkları otelde çaldıkları eşofmanla birlikte yakalandı.

Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Romanya uyruklu turistler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Romanyalı turistlerden şikâyetçi olan Ali Önder Şit, "Müşterilerin de olduğu bir saatte eşofmanların bulunduğu yerde eksiklik fark ettim. Güvenlik kamerasını izleyince eşofmanın çalındığını gördüm. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek şikâyetçi oldum. Sağ olsun, jandarma ekipleri şüphelileri kısa sürede belirledi ve otellerinde yakaladı." dedi.