4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 6 kişi yaralandı, 2 daire kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanın birinci katındaki dairede doğal gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 6 kişi yaralanırken, 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Olay, 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa giren Hasan Çelikalp, doğal gaz kaçağından şüphelendi.
Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
BİNA SAKİNLERİ PANİKLE DIŞARI ÇIKTI
Patlama ve yangın nedeniyle apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.
Hasan Çelikalp ile dairede ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Patlama ve yangın nedeniyle apartmandaki 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.