Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Gölbaşı ilçesinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak için kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi.

Şüphelinin kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girdiği ve yaklaşık 170 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

PARKTA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ, TAKSİYLE KAÇTI

Hırsızlığın ardından şüphelinin izini kaybettirmek için parkta üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği belirlendi. Şüphelinin daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin soruşturmayı genişletmesiyle şüphelinin başka illerdeki benzer hırsızlık olaylarına da karıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi.