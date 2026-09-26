Hırsızlık şüphelisi otobüse bindi, polis peşini bırakmadı! 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın şüpheli, kentten otobüsle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Gölbaşı ilçesinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık mercek altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak için kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi.
Şüphelinin kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girdiği ve yaklaşık 170 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.
PARKTA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ, TAKSİYLE KAÇTI
Hırsızlığın ardından şüphelinin izini kaybettirmek için parkta üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği belirlendi. Şüphelinin daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin soruşturmayı genişletmesiyle şüphelinin başka illerdeki benzer hırsızlık olaylarına da karıştığı ortaya çıktı.
Şüphelinin ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi.
152 SUÇ KAYDI, 260 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin ayrıca hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Ekipler, kimliğini ve kaçış güzergahını tespit ettikleri şüpheliyi Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.