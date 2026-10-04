Kars’ta soğuk hava etkisini artırırken, yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Arpaçay ilçesini çevreleyen dağların zirveleri karla kaplanırken, kentte kışın habercisi olan görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Soğuk havanın etkisiyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

ARPAÇAY DAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ın Arpaçay ilçesinin çevresindeki yüksek dağların zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanması, sonbaharın yaşandığı kentte kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi.

Kars'a kışın geldiğini ifade eden Mesut Sarıboğa, "Arpaçay'ın dağlarına kar yağdı. Şu anda kış geldi diyebiliriz. İlk kar yağdı, ilk sinyali bize verdi. Sobalarımızı da şu anda yaktık. Bundan sonra artık biz kış diyebiliriz." dedi.

Öte yandan kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı vatandaşlara kışın ilk sinyalini verdi. Bölgedeki dağların beyaza bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kars'ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.