HESAP KAPATMA İDDİASIYLA BASKI KURULUYOR

Mesajlarda öne çıkan bir diğer unsur, başka kullanıcıların kanallarını kapatabileceğini söyleyen hesapların bu iddiayı tehdit aracı olarak kullanması oldu. Bazı paylaşımlarda hesaplara girildiği veya daha önce ele geçirilen hesapların yeniden açıldığı yönünde ifadeler bulunduğu aktarıldı.