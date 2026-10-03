Kapatma tehdidiyle "özür" baskısı: Çocuk üreticilere yeni kabus
YouTube’da bazı hesapların, çocuk içerik üreticilerini kanallarını kapatmakla tehdit ederek 24 saat içinde özür videosu çekmeye zorladığı belirtildi. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tehdit ve şantaj boyutları taşıyan bu baskıya karşı ailelerin çocuklarını suçlamadan desteklemesi ve dijital delilleri koruması gerektiğini vurguladı.
YouTube'da çocuk yaştaki içerik üreticilerine yöneltilen "özür videosu" tehdidi, dijital ortamda yaşanan zorbalığı gündeme taşıdı. Kimliğini gizleyen bazı hesapların, özellikle oyun videoları yayımlayan çocuklara süre vererek özür dilemelerini istediği, aksi hâlde kanallarını kapatacaklarını öne sürdüğü belirtildi.
Sabah gazetesi yazarı Pınar Yıldız Yüksel, köşesinde ele aldığı vakalarda çocukların hesaplarını kaybetme korkusuyla özür videoları çekip yayımladığını aktardı. Yüksel, ailelere çocuklarıyla konuşmaları çağrısında bulunurken, konuyu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile değerlendirdi.
ÖZÜR VİDEOSU İÇİN 24 SAAT SÜRE VERİYORLAR
Kırık'ın değerlendirmesine göre, paylaşılan mesajlarda çocuk içerik üreticilerine özür videosu çekmeleri için 24 saat süre veriliyor. Videoların belirli bir format ve başlıkla yayımlanması istenirken, bazı çocuklara önceki özür videolarını silmeleri yönünde de talimatlar gönderiliyor.