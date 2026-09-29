Sosyal medya fenomeni 'Atik Ailesi' kentin vergi rekortmeni oldu
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Sosyal medyada paylaştıkları doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atik ailesinden Burcu Atik, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu’nun vergi rekortmeni oldu.
2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu genelinde ilk 50 mükellefin yer aldığı liste açıklandı. Listenin birinci sırasında Burcu Atik yer aldı. Sosyal medyada "Atik Ailesi" ismiyle doğa ve kamp videoları üreten aileye 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti. Burcu Atik, geçen yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.
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