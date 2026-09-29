Sosyal medya fenomeni 'Atik Ailesi' kentin vergi rekortmeni oldu

Sosyal medyada paylaştıkları doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atik ailesinden Burcu Atik, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu’nun vergi rekortmeni oldu.