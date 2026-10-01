İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı genişliyor: Bakan Nandy, daha sıkı internet denetiminin sinyalini verdi
İngiltere'de hükümetin sosyal medya düzenlemesi genişliyor. The Guardian'a konuşan Kültür Bakanı Lisa Nandy, 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının yalnızca "bir ara adım" olduğunu belirterek çevrim içi alanın daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi. Nandy, internetin tamamen özel sektöre bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
İngiltere'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, hükümetten dikkat çeken bir çıkış geldi.
The Guardian'ın özel haberine göre İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, hükümetin çevrim içi güvenlik alanındaki düzenlemelerinin 16 yaş altına getirilecek sosyal medya yasağıyla sınırlı kalmayacağını açıkladı.
Nandy, söz konusu yasağı "bir ara adım" olarak nitelendirirken, hükümetin teknoloji şirketlerine yönelik daha kapsamlı müdahaleler planladığının mesajını verdi.
"BU SADECE BİR ARA ADIM"
İngiltere hükümeti daha önce 16 yaşından küçüklerin "yüksek riskli" sosyal medya uygulamalarına erişimini yasaklama planını açıklamıştı.
TikTok, Snapchat, YouTube ve Instagram gibi platformları kapsayacak düzenlemenin mart ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ancak Nandy'ye göre asıl düzenleme bununla sınırlı kalmayacak.
The Guardian'a konuşan İngiliz Bakan, "Bunun son olduğunu kabul etmemeliyiz. Bu, çok aktif ve müdahaleci bir devlet yapısına doğru yalnızca bir ara adımdır." dedi.
Nandy, devletin çevrim içi alanı insanların güvende olacağı şekilde denetlemesi ve düzenlemesi gerektiğini savundu.
İNGİLTERE'DEN TEKNOLOJİ DEVLERİNE MESAJ
İngiliz hükümetinin yeni düzenlemeleri yalnızca yaş sınırıyla da sınırlı olmayacak.
16 ve 17 yaşındakiler için sonsuz kaydırma özelliğine ve zararlı içerikleri öne çıkaran algoritmalara yönelik kısıtlamalar ile daha sıkı yaş doğrulama kontrollerinin getirilmesi planlanıyor.
Nandy, İngiltere'nin "teknolojiyi iyilik için bir güç haline getirme konusunda öncü" olması gerektiğini belirterek çevrim içi alanların güvenli, kapsayıcı ve kullanıcıları güçlendiren yapılar haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIMIZI ODALARINA KAPATMAK GİBİ"
Nandy, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini gerçek hayattaki kamusal alanlarla karşılaştırdı.
"Şehir merkezlerimizin artık o kadar güvensiz olduğunu ve her çocuğun odasında kalması gerektiğine karar verdiğimizi söyleseydik, insanlar haklı olarak ayağa kalkardı." diyen Nandy, sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanması yerine güvenli hale getirilmesi gerektiğini savundu.
Bakan, "Bu sosyal medya sitelerinin o kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu söyleyecek noktaya nasıl geldik ki çocuklarımızı korumanın onları tamamen ortadan kaldırmaktan başka bir yolunu düşünemiyoruz? Bu artık sona eriyor." ifadelerini kullandı.
"İNTERNETİ ELON MUSK'A BIRAKAMAYIZ"
Nandy'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici ifadelerden biri ise internetin kontrolünün özel şirketlere bırakılmasına ilişkin oldu.
İngiliz Bakan, internetin devletin herhangi bir rol üstlenmediği ve "tamamen özel sektöre bırakılan" tek teknoloji olduğunu söyledi.
Nandy, "Bunu X'in sahibi Elon Musk'a veya başka birine devretmek kabul edilemez." dedi.
Bu açıklama, İngiliz hükümetinin büyük teknoloji şirketlerinin dijital alan üzerindeki etkisine yönelik yaklaşımının daha da sertleşebileceği mesajını verdi.
116 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Sosyal medya yasağına ilişkin hükümetin gerçekleştirdiği istişare sürecine 116 binden fazla kişi katıldı.
Yanıt veren ebeveynlerin yüzde 85'i, sosyal medyanın oluşturduğu risklerin sağladığı faydalardan daha ağır bastığını belirtti.
Nandy, çevrim içi zararlar nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerle görüştüğünü de anlattı.
Bakan, bu ailelere "Bu dönemin bugün sona erdiğini ve kamusal alanları bizim için işleyecek şekilde şekillendiren, aktif ve güçlendirici bir devlet anlayışıyla yeni bir döneme başladığımızı anlamanızı istiyorum." mesajını verdi.
OFCOM'A DA ELEŞTİRİ
Nandy, İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom'un mevcut düzenlemeleri uygulama kapasitesine ilişkin de sorun bulunduğunu kabul etti.
"Yasalar ancak onları uygulama kapasitesi kadar iyidir." diyen Nandy, teknoloji şirketlerinin Çevrim İçi Güvenlik Yasası'na uymasının sağlanması gerektiğini belirtti.
Bakan ayrıca BBC Genel Müdürü Matt Brittin'in büyük teknoloji şirketlerine alternatif oluşturabilecek "kamu hizmeti algoritması" önerisine de destek verdi.
Nandy'ye göre İngiltere'nin teknoloji alanında söz sahibi olabilmesi için yalnızca düzenleme yapmak yeterli değil; aynı zamanda teknolojiye yatırım yapılması ve teknolojinin nasıl şekilleneceği konusunda aktif rol alınması gerekiyor.
The Guardian'a konuşan Nandy'nin mesajı netti: İngiltere, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda 16 yaş altı sosyal medya yasağıyla yetinmeyecek.