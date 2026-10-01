Nandy, İngiltere'nin "teknolojiyi iyilik için bir güç haline getirme konusunda öncü" olması gerektiğini belirterek çevrim içi alanların güvenli, kapsayıcı ve kullanıcıları güçlendiren yapılar haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

16 ve 17 yaşındakiler için sonsuz kaydırma özelliğine ve zararlı içerikleri öne çıkaran algoritmalara yönelik kısıtlamalar ile daha sıkı yaş doğrulama kontrollerinin getirilmesi planlanıyor.

The Guardian'a konuşan İngiliz Bakan, "Bunun son olduğunu kabul etmemeliyiz. Bu, çok aktif ve müdahaleci bir devlet yapısına doğru yalnızca bir ara adımdır." dedi.

Ancak Nandy'ye göre asıl düzenleme bununla sınırlı kalmayacak.

TikTok, Snapchat, YouTube ve Instagram gibi platformları kapsayacak düzenlemenin mart ayına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"BU SADECE BİR ARA ADIM"

Nandy, söz konusu yasağı "bir ara adım" olarak nitelendirirken, hükümetin teknoloji şirketlerine yönelik daha kapsamlı müdahaleler planladığının mesajını verdi.

İngiltere 'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, hükümetten dikkat çeken bir çıkış geldi.

24 Ekim 2025'te çekilen bu fotoğrafta, 14 yaşındaki bir çocuk Avustralya'nın Gosford kenti yakınlarındaki evinde cep telefonundan sosyal medyaya bakarken görülüyor. (Foto: AFP)

"ÇOCUKLARIMIZI ODALARINA KAPATMAK GİBİ"

Nandy, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini gerçek hayattaki kamusal alanlarla karşılaştırdı.

"Şehir merkezlerimizin artık o kadar güvensiz olduğunu ve her çocuğun odasında kalması gerektiğine karar verdiğimizi söyleseydik, insanlar haklı olarak ayağa kalkardı." diyen Nandy, sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanması yerine güvenli hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Bakan, "Bu sosyal medya sitelerinin o kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu söyleyecek noktaya nasıl geldik ki çocuklarımızı korumanın onları tamamen ortadan kaldırmaktan başka bir yolunu düşünemiyoruz? Bu artık sona eriyor." ifadelerini kullandı.

"İNTERNETİ ELON MUSK'A BIRAKAMAYIZ"

Nandy'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici ifadelerden biri ise internetin kontrolünün özel şirketlere bırakılmasına ilişkin oldu.

İngiliz Bakan, internetin devletin herhangi bir rol üstlenmediği ve "tamamen özel sektöre bırakılan" tek teknoloji olduğunu söyledi.

Nandy, "Bunu X'in sahibi Elon Musk'a veya başka birine devretmek kabul edilemez." dedi.

Bu açıklama, İngiliz hükümetinin büyük teknoloji şirketlerinin dijital alan üzerindeki etkisine yönelik yaklaşımının daha da sertleşebileceği mesajını verdi.

116 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Sosyal medya yasağına ilişkin hükümetin gerçekleştirdiği istişare sürecine 116 binden fazla kişi katıldı.

Yanıt veren ebeveynlerin yüzde 85'i, sosyal medyanın oluşturduğu risklerin sağladığı faydalardan daha ağır bastığını belirtti.

Nandy, çevrim içi zararlar nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerle görüştüğünü de anlattı.

Bakan, bu ailelere "Bu dönemin bugün sona erdiğini ve kamusal alanları bizim için işleyecek şekilde şekillendiren, aktif ve güçlendirici bir devlet anlayışıyla yeni bir döneme başladığımızı anlamanızı istiyorum." mesajını verdi.