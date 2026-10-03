Polatlı’da eğlence mekânlarına eş zamanlı operasyon: 68 gözaltı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence mekânlarına yönelik tehdit, zorla senet imzalatma, uyuşturucu ticareti ve kadınları fuhşa zorlama ihbarları üzerine 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken, 94 kadına idari işlem uygulandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde eğlence mekânlarına yönelik ihbarlar üzerine düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Gülveren Mahallesi'ndeki mekânların denetlendiği operasyon kapsamında 94 kadına da idari işlem uygulandı.
HESABA İTİRAZ EDENLERE TEHDİT İDDİASI
Eğlence mekânlarında müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı yönünde ihbarlar yapıldı. İhbarlarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekânlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandığı iddiaları da yer aldı.
19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.