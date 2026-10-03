Şüphelilerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla bazı kişilere tehdit ve cebir uyguladıkları, ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan kişilere organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelilerin faiz karşılığında para verdikleri ve karşılığında senet imzalattıkları belirlendi.

Malatya 'da polis ekiplerince tefecilik, yağma ve organ-doku ticareti suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 18 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: AA)

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet ve 36 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.