Şanlıurfa'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün düzenlenecek törenle resmen açılıyor.

Toplam 39 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 2 bin yatak kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün resmen açılıyor.(Foto: AA)

Toplam 39 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve hafta başında hasta kabulüne başlayan 2 bin yatak kapasiteli dev tesis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet verecek.

Toplam 39 milyar liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen hastane, modern teknolojik altyapısı ve geniş kapasitesiyle sadece Şanlıurfa'nın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta referans merkezi konumunda bulunuyor. Hafta başında hasta kabulüne başlayarak bölge halkına hizmet vermeye başlayan hastane, bugün gerçekleştirilecek resmi açılışla tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürecek.

DEV TESİSTE MODERN DONANIM

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan tesis, sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor. 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede, vatandaşlara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi için tüm detaylar düşünüldü.

Hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi Hizmete Açılıyor: 2 Bin Yatak, 65 Ameliyathane (Foto: AA)

SAĞLIK HİZMETİNDE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Şanlıurfa ve çevresindeki illerden gelen hastalara modern şartlarda tedavi imkanı sağlayan hastane, 546 yoğun bakım yatağı ile bölgedeki kritik hasta takibi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından, tesisin bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmesi hedefleniyor.