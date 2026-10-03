-°C
CANLI YAYIN

Hakemler Derneği İstanbul Şubesine fesih davası: “Söz dinleyen” ve “diğerleri” diye fişlemişler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hakemler Derneği İstanbul Şubesine fesih davası: “Söz dinleyen” ve “diğerleri” diye fişlemişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesinin feshedilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. Dilekçede, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde gruplandırdığına ilişkin mesaj ve dokümanların tek tek tespit edildiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’deFerhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’de FERHAT GÜNDOĞDU'NUN EMNİYET İFADESİ AHABER.COM.TR'DE

LİYAKAT DEĞİL SADAKAT! DERNEK BAŞKANLIĞI GÜÇ UNSURU HÂLİNE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde liyakat ve objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı, dernek başkanlığının ise futbol ve hakemlik camiası üzerinde sistematik bir baskı ve güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ahaber.com.trdeFerhat Gündoğdu’nun ses kaydı ahaber.com.trde FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SES KAYDI AHABER.COM.TR'DE

Dava dilekçesinde ayrıca söz konusu uygulamaların münferit olmadığı, aksine bir düzen hâlinde süreklilik gösterdiği ve derneğin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş tüzüğünde belirtilen yasal amaçların dışına çıktığı ifade edildi. Yargıya taşınan davanın yankıları sürüyor.

Gündoğdu dahil 7 şüpheliye tutuklama talebiGündoğdu dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi GÜNDOĞDU DAHİL 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Hakemlere terfi trafiği WhatsApptaHakemlere terfi trafiği WhatsAppta HAKEMLERE "TERFİ" TRAFİĞİ WHATSAPP'TA
Hakem atamalarında WhatsApp trafiği belgelendiHakem atamalarında WhatsApp trafiği belgelendi HAKEM ATAMALARINDA WHATSAPP TRAFİĞİ BELGELENDİ

#Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği
Beyoğlu’nda gece operasyonu: Eğlence mekanlarına denetim
Sonraki Haber
Beyoğlu’nda gece operasyonu: Eğlence mekanlarına denetim
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın