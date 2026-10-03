İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesinin feshedilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. Dilekçede, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde gruplandırdığına ilişkin mesaj ve dokümanların tek tek tespit edildiği belirtildi.

LİYAKAT DEĞİL SADAKAT! DERNEK BAŞKANLIĞI GÜÇ UNSURU HÂLİNE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde liyakat ve objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı, dernek başkanlığının ise futbol ve hakemlik camiası üzerinde sistematik bir baskı ve güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Dava dilekçesinde ayrıca söz konusu uygulamaların münferit olmadığı, aksine bir düzen hâlinde süreklilik gösterdiği ve derneğin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş tüzüğünde belirtilen yasal amaçların dışına çıktığı ifade edildi. Yargıya taşınan davanın yankıları sürüyor.