Hakem soruşturmasında Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu'nun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! “Terfi listesi” trafiği dosyada
Türk futbolundaki hakem soruşturmasında dijital materyallerden yeni yazışmalar dosyaya yansıdı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu arasında geçtiği belirtilen mesajlarda bazı hakemlerin klasman ve terfi süreçlerinin konuşulduğu görüldü. Dosyaya yansıyan belgelerden birinde bazı hakemlerin “torpil” veya dernek için yaptıkları işler karşılığında terfi listesine eklendiği yönünde iddialara yer verilirken, 29 Aralık 2024 tarihli bir mesajdaki “Ben terfi listelerini hazırladım” ifadesi dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği belirtilen yazışmalar dosyaya girdi.
Kayıtlarda bazı hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin isimlerin ve bilgilerin paylaşıldığı görülürken, gönderilen belgelerden birinde bazı hakemler hakkında "torpil" ve dernek için gerçekleştirilen faaliyetler karşılığında terfi listesine eklendikleri yönünde iddialar bulunduğu aktarıldı.
HAKEM TERFİLERİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyallerin incelenmesi sürerken, mesajlaşma kayıtlarında hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin konuşmalar tespit edildiği bildirildi.
Dosyaya yansıyan kayıtlarda hakemlerin isimleri ve lisans bilgilerinin paylaşıldığı, bazı isimlerin bir üst klasman için gündeme getirildiği görülüyor.
"DEVRE ARASINDA ÜST KLASMANA..."
Yazışmalarda adı geçen hakemlerden biri Mehmet Şenkaya oldu. 19 Aralık 2024 tarihli olduğu belirtilen kayıtlarda Şenkaya'nın adı ve lisans bilgilerinin paylaşılmasının ardından, devre arasında gerçekleştirilecek klasman değerlendirmesinde üst klasman yardımcı hakemliğine alınmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
TFF'nin resmi kayıtlarında Mehmet Şenkaya'nın Samsun bölgesi klasman yardımcı hakemi olarak kayıtlı olduğu da belirtiliyor.
DOSYAYA "TORPİL LİSTESİ" İDDİASI GİRDİ
Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen belgelerden biri ise hakemlerin Bölgesel Lig'e terfi süreçlerine ilişkin iddiaları içeriyor.
Belgelerde bazı hakemlerin dernek için gerçekleştirdikleri faaliyetler, yöneticilerle ilişkileri veya aile bağları üzerinden çeşitli değerlendirmelere yer verildiği görülüyor.
Ancak bu belgedeki ifadelerin belgeyi hazırlayan kişi veya kişilerin iddiaları olduğu ve tek başına söz konusu hakemlerin usulsüz biçimde terfi ettirildiğini kanıtlamadığı önem taşıyor.
"BEN TERFİ LİSTELERİNİ HAZIRLADIM"
Dosyadaki en dikkat çekici mesajlardan biri 29 Aralık 2024 tarihini taşıyor.
Yazışmada şu ifadelerin kullanıldığı aktarılıyor:
"Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım."
Mesaj, soruşturma kapsamında incelenen hakem klasman ve terfi süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin kayıtlar arasında yer alıyor.
GİRESUNLU HAKEM İÇİN "DESTEK VERİRSENİZ SEVİNİRİM"
31 Aralık 2024 tarihli olduğu belirtilen bir diğer mesajda ise Salih Çetin isimli hakeme ilişkin bilgilerin paylaşıldığı görülüyor.
Mesajda Çetin'in Bölgesel Lig'e yükselmek istediği belirtilerek destek talebinde bulunulduğu aktarılıyor.
Ancak yazışmaların devamında yer alan başka bir mesaj dosyanın değerlendirilmesi açısından ayrıca önem taşıyor.
Bu mesajda talepler konusunda, konuşulanların dışındaki isimlerin "normal adil sürecine" bırakıldığı ve bazı isimlerin zaten hak ederek listeye girdiği yönünde ifadeler bulunuyor.
KLASMAN VE ATAMA SÜREÇLERİ MERCEK ALTINDA
Ortaya çıkan WhatsApp kayıtları, soruşturmanın hakem klasmanları ve terfi süreçlerine ilişkin bölümünde inceleniyor.
Soruşturma kapsamında daha önce de hakem ve gözlemci adaylarının bulunduğu listelerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıldığı ve bazı isimlerin listelerde bulunup bulunmamasına ilişkin görüşmeler yapıldığı yönünde kayıtlar dosyaya yansımıştı.
Soruşturmada söz konusu yazışmaların hakemlerin klasman, terfi, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri bakımından ne anlama geldiğinin araştırılması bekleniyor.