İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği belirtilen yazışmalar dosyaya girdi.

Kayıtlarda bazı hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin isimlerin ve bilgilerin paylaşıldığı görülürken, gönderilen belgelerden birinde bazı hakemler hakkında "torpil" ve dernek için gerçekleştirilen faaliyetler karşılığında terfi listesine eklendikleri yönünde iddialar bulunduğu aktarıldı.

HAKEM TERFİLERİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyallerin incelenmesi sürerken, mesajlaşma kayıtlarında hakemlerin klasman ve terfi süreçlerine ilişkin konuşmalar tespit edildiği bildirildi.

Dosyaya yansıyan kayıtlarda hakemlerin isimleri ve lisans bilgilerinin paylaşıldığı, bazı isimlerin bir üst klasman için gündeme getirildiği görülüyor.