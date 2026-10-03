Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda operasyon başlattı. Turistleri rahatsız eden, “yüksek hesap” yöntemiyle mağdur ettiği belirtilen kişi ve bazı işletmelere yönelik işlemler sürerken, değnekçi, dilenci ve hanutçular da denetleniyor.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda gece operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

Ekipler, turistleri sokaklarda ve eğlence mekanlarında rahatsız eden, "yüksek hesap" yöntemiyle mağdur eden kişi ve bazı işletmelere yönelik işlem yapıyor.

DEĞNEKÇİ, DİLENCİ VE HANUTÇULARA YÖNELİK İŞLEM

Operasyon kapsamında ayrıca değnekçi, dilenci ve hanutçulara yönelik de adli ve idari işlemler gerçekleştiriliyor. Beyoğlu'ndaki operasyonun sürdüğü öğrenildi.