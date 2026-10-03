İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen baskınlarda, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyon kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin imar ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet almak, hediye kartı temin etmek ve haksız menfaat sağlamakla suçlandığı bildirildi.

RÜŞVET VE HEDİYE KARTLARIYLA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında gelişmeleri aktarırken, Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun imar ve iskan konularındaki usulsüzlükler üzerine yoğunlaştığını bildirdi. Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalara değinen Tepeci, şüphelilerin imar ve iskan ruhsatları süreçlerinde rüşvet talep etmek, rüşvet karşılığında hediye kartları alarak bunları kullanmak ve menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay vermek iddialarıyla suçlandıklarını belirtti.