Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen’in şüpheli ölümüne ilişkin davada Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı! Kararda, Ümitcan Uygun’un genç kıza sistematik şekilde baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı vurulurken; olay gecesi atılan kan donduran veda mesajları gün yüzüne çıktı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Uygun ile Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi. Mahkeme, Uygun'un "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.

MAHKEME: EYLEMLER SÜREKLİLİK GÖSTERDİ Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Ümitcan Uygun ile Sema Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik olduğu belirtildi. Kararda, bu ilişki sürecinde Uygun'un Esen'e yönelik sistematik biçimde baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı ifade edildi. Tanık beyanları ve dosyada yer alan delillerin değerlendirildiği gerekçeli kararda, sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı.