Ataşehir Belediyesi'nde Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı | Rüşvet ağının merkezinde hastane projeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'u tutuklandı. Savcılığın nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazdığı tutuklama sevk yazısında, Ataşehir'de bulunan hastanenin proje tadilatında ve başka bir hastanenin iskanı için rüşvet alındığı iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

CHP'Lİ ONURSAL ADIGÜZEL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19'u tutuklanmaları talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ARALARINDA ADIGÜZEL'İN DE BULUNDUĞU 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.

Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVET ÇARKI HASTANE PROJELERİYLE BAŞLADI

SABAH'ın haberine göre savcılığın sevk yazısında, Ataşehir'de faaliyet gösteren bir hastanenin proje tadilatı ile başka bir hastanenin iskan işlemleri sırasında rüşvet alındığı iddiasının soruşturmayı başlattığı belirtildi. Dosyada yer alan tanık ifadelerinde; belediye yönetimi içinde başkan, özel kalem, başkan yardımcıları, imar ve zabıta birimleri ile yapı kontrol ve ruhsat denetim müdürlüklerinden bazı isimlerin rüşvet ağına dahil olduğu yönünde beyanların bulunduğu aktarıldı.

"RÜŞVET, PROJE MÜELLİFİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ"

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, Ataşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in liderliğinde çıkar amaçlı bir yapılanma kurulduğu ve ruhsat ile iskan süreçleri üzerinden menfaat sağlandığı ileri sürüldü. Rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi E.Ç. aracılığıyla talep edildiği ve alındığı belirtilen yazıda, bu sürecin Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Elde edilen rüşvetin bir kısmının belediye personeline görev ve yetkilerine göre dağıtıldığı; bu durumun tanık beyanları, mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve tape kayıtlarıyla tespit edildiği ifade edildi.

"ŞÜPHELİLERİN KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA DURUMU BULUNUYOR"

Savcılık yazısında, şüphelilerin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu ve somut delillerle desteklenen olaylara ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını öne sürmelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, kimliği tespit edilemeyen başka şüphelilerin de olabileceği ve dosyanın genişletilerek sürdürüldüğü ifade edildi.


Yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, dijital delillerin yok edilmesine yol açabilecekleri değerlendirmesine yer verilen yazıda, delil karartma ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı. Dosya kapsamında şüpheli bulunan kişilerin ve tespit edilemeyen şüphelilerin suçun ağırlığı göz önüne alındığında kaçma ihtimallerinin söz konusu olduğu belirtilerek, "Şüphelilerin soruşturmanın selameti açısından tutuklanmalarının elzem olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

