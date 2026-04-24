CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde hayali konteyner ile milyonluk vurgun!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in emniyet ifadesindeki savunmasını, belediyenin kendi internet sitesi çürüttü. "Tanımıyorum" dediği isimle yan yana fotoğrafları ortaya çıkan Adıgüzel'in, milyonluk "hayali konteyner" vurgununu özel kalemi üzerinden yönettiği iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel, emniyetteki ifadesinde "tanımıyorum" savunması dediği Murat Gerger'le ilişkisini belediyenin kendi internet sitesi ele verdi. Hayali konteyner alımları üzerinden milyonluk vurgun iddiaları, fotoğraflar ve ifadelerle tek tek ortaya saçıldı.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir çelişki gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, emniyet ifadesinde hayali çöp konteyneri alımlarını organize eden isim olarak dosyada yer alan Murat Gerger'i tanımadığını beyan etti.

Ancak aynı Gerger'in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Onursal Adıgüzel yönlendirmesiyle hayali konteyner alımı yaptırıldı

6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATI!

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteynır alımı yaptırıldığı belirlendi.

Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.

PARA ALINDI AMA ORTADA KONTEYNER YOK

Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra'ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL'lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı.

Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger'in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.

ADIGÜZEL'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARAN KARE

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu. Dosya kapsamında hayali çöp konteynarı alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olarak biliniyor.

Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger'in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.

Yürütülen incelemeler sonucunda, Murat Gerger isimli şahıs ve yakın çevresinin dahil olduğu yüksek tutarlı para transferleri ve ticari şirketlerle olan finansal irtibatları gün yüzüne çıkarıldı.

MİLYONLUK KONTEYNER ÖDEMESİ

Yapılan incelemelerde en dikkat çekici işlem, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Murat Gerger'in, Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına "13 Adet Yer Altı Çöp Konteyneri" açıklamasıyla tek seferde 1.248.000,00 TL tutarında bir ödeme gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Gerger'in, TRC İnşaat Tasarım Nakliyat firmasıyla da finansal temasının olduğu, firmanın 8 Nisan 2026'da Gerger'e sembolik bir tutar (0,32 TL) göndererek hesaplar arası "irtibat kurduğu" kayıtlara geçti.

DEDETAŞ'LA AL VER

Gerger'in Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'la da maddi para trafiği bulundu. Gerger'in, 2025 yılı içerisinde Basri Onur Dedetaş isimli şahsa iki farklı işlemle toplamda 24.542,00 TL gönderdiği belirlendi.

KARDEŞLER ARASI PARA TRAFİĞİ

Finansal trafik sadece Murat Gerger ile sınırlı kalmadı. Gerger'in kardeşi Zerrin Gerger'e, 3 Aralık 2024 tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu tarafından 60.000,00 TL gönderildiği görüldü.

İnceleme derinleştirildiğinde, Murat Gerger'in de Orhan Aydoğdu'nun kardeşi olan Abdurrezak Aydoğdu'ya para gönderdiği saptandı.

2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen iki ayrı transferle Abdurrezak Aydoğdu'nun hesabına toplam 15.000,00 TL aktarıldığı raporlandı.

TANIMIYORUM DEMİŞTİ!

Sorgu sırasında Adıgüzel'e, 8 Nisan 2026 tarihinde bir inşaat şirketinin hesabından Murat Gerger'in şahsi hesabına gönderilen 3 milyon 240 bin TL soruldu. Banka dekontundaki açıklamada açıkça "Yer altı çöp konteyneri fatura ödemesi" ibaresi yer almasına rağmen, fiziki olarak ortada tek bir konteynerin bulunmadığı hatırlatıldı.

"İLK DEFA DUYUYORUM" SAVUNMASI

Adıgüzel, milyonluk vurgun iddiasına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Benim konteyner alımına ilişkin kimseden talebim olmamıştır. Bu konuyu ilk defa duyuyorum. Murat Gerger isimli şahsı tanımıyorum."

SORUMLULUĞU TEMİZLİK İŞLERİNE ATTI

Belediye başkanı olarak her bağışı takip edemeyeceğini belirten Adıgüzel, topu ilgili birimlere attı:

"Belediyeye dönem dönem her türlü bağış gelir. Bu bağışların kim tarafından nasıl yapıldığını takip etmem söz konusu değildir. Yapılan bağışlar belediyenin temizlik işlerine sorulabilir."

