CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde hayali konteyner ile milyonluk vurgun!
CHP'li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in emniyet ifadesindeki savunmasını, belediyenin kendi internet sitesi çürüttü. "Tanımıyorum" dediği isimle yan yana fotoğrafları ortaya çıkan Adıgüzel'in, milyonluk "hayali konteyner" vurgununu özel kalemi üzerinden yönettiği iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel, emniyetteki ifadesinde "tanımıyorum" savunması dediği Murat Gerger'le ilişkisini belediyenin kendi internet sitesi ele verdi. Hayali konteyner alımları üzerinden milyonluk vurgun iddiaları, fotoğraflar ve ifadelerle tek tek ortaya saçıldı.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir çelişki gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, emniyet ifadesinde hayali çöp konteyneri alımlarını organize eden isim olarak dosyada yer alan Murat Gerger'i tanımadığını beyan etti.
Ancak aynı Gerger'in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.
6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATI!
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteynır alımı yaptırıldığı belirlendi.
Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.