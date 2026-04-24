CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde hayali konteyner ile milyonluk vurgun!

Yürütülen incelemeler sonucunda, Murat Gerger isimli şahıs ve yakın çevresinin dahil olduğu yüksek tutarlı para transferleri ve ticari şirketlerle olan finansal irtibatları gün yüzüne çıkarıldı.



MİLYONLUK KONTEYNER ÖDEMESİ



Yapılan incelemelerde en dikkat çekici işlem, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Murat Gerger'in, Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına "13 Adet Yer Altı Çöp Konteyneri" açıklamasıyla tek seferde 1.248.000,00 TL tutarında bir ödeme gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Gerger'in, TRC İnşaat Tasarım Nakliyat firmasıyla da finansal temasının olduğu, firmanın 8 Nisan 2026'da Gerger'e sembolik bir tutar (0,32 TL) göndererek hesaplar arası "irtibat kurduğu" kayıtlara geçti.

DEDETAŞ'LA AL VER



Gerger'in Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'la da maddi para trafiği bulundu. Gerger'in, 2025 yılı içerisinde Basri Onur Dedetaş isimli şahsa iki farklı işlemle toplamda 24.542,00 TL gönderdiği belirlendi.

KARDEŞLER ARASI PARA TRAFİĞİ



Finansal trafik sadece Murat Gerger ile sınırlı kalmadı. Gerger'in kardeşi Zerrin Gerger'e, 3 Aralık 2024 tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu tarafından 60.000,00 TL gönderildiği görüldü.

İnceleme derinleştirildiğinde, Murat Gerger'in de Orhan Aydoğdu'nun kardeşi olan Abdurrezak Aydoğdu'ya para gönderdiği saptandı.



2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen iki ayrı transferle Abdurrezak Aydoğdu'nun hesabına toplam 15.000,00 TL aktarıldığı raporlandı.