Jandarmadan Türkiye genelinde eş zamanlı terör ablukası: 28 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 83 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenirken, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü.
28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
DEAŞ'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği iller şöyle sıralandı:
|Adana
|Adıyaman
|Afyonkarahisar
|Ağrı
|Aksaray
|Amasya
|Ankara
|Antalya
|Burdur
|Bursa
|Çankırı
|Denizli
|Diyarbakır
|Elazığ
|Gaziantep
|Hatay
|İstanbul
|Kayseri
|Kırşehir
|Malatya
|Mersin
|Muğla
|Niğde
|Osmaniye
|Sakarya
|Samsun
|Şanlıurfa
|Tokat
Finans ve propaganda faaliyetleri mercek altında
Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları değerlendirildi. Şüphelilerin, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'a finans sağladıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları da belirlendi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan personeli tebrik etti.
|Operasyon bilgisi
|Açıklama
|Operasyon düzenlenen il
|28
|Yakalanan şüpheli
|83
|İncelenen faaliyetler
|Örgüt üyeliği, finans sağlama ve propaganda
|Ele geçirilenler
|Örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller