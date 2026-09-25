Jandarmadan Türkiye genelinde eş zamanlı terör ablukası: 28 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenirken, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.