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Jandarmadan Türkiye genelinde eş zamanlı terör ablukası: 28 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 83 şüpheli yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Jandarmadan Türkiye genelinde eş zamanlı terör ablukası: 28 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenirken, adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü.

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

DEAŞ'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği iller şöyle sıralandı:
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı
Aksaray Amasya Ankara Antalya
Burdur Bursa Çankırı Denizli
Diyarbakır Elazığ Gaziantep Hatay
İstanbul Kayseri Kırşehir Malatya
Mersin Muğla Niğde Osmaniye
Sakarya Samsun Şanlıurfa Tokat

Finans ve propaganda faaliyetleri mercek altında

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları değerlendirildi. Şüphelilerin, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'a finans sağladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları da belirlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan personeli tebrik etti.

Operasyon bilgisi Açıklama
Operasyon düzenlenen il 28
Yakalanan şüpheli 83
İncelenen faaliyetler Örgüt üyeliği, finans sağlama ve propaganda
Ele geçirilenler Örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller

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