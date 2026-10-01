Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonda, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.