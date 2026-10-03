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TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün etkinlikleri başladı. Başkan Erdoğan, bugün festivalde teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlerle buluşacak. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılış törenlerine de katılacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde dördüncü gün etkinlikleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Şanlıurfa programı kapsamında festival alanını ziyaret edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TEKNOLOJİ ŞAMPİYONLARIYLA BULUŞACAK

TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın 3 Ekim Cumartesi günü festival alanında teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlerle bir araya geleceği açıklandı.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 1

Erdoğan, Şanlıurfa programı kapsamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılış törenlerine de katılacak.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 2

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPACAK

Yerde ve gökte görsel şölene ev sahipliği yapan festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirecek. Organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine de sahne olacak.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 3

İleri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler ve sergilerle her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler ziyaretçilere sunuluyor.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 4

MİLLÎ TEKNOLOJİLER FESTİVAL ALANINDA

Festival alanında ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları bulunuyor.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 5

Ziyaretçiler; sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi etkinliklere katılabiliyor. Millî deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri de festival programında yer alıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek - 6

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın sona erecek.

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