Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.