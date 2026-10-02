İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da 517 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtilerek operasyona katkı sağlayan güvenlik birimleri ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.