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Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi! Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi! Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda ev ve depolar didik didik arandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Ekipler, belirlenen şüphelilere ait ev ve depolara operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi (Foto: DHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana #Esrar
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