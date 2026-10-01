Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi! Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda ev ve depolar didik didik arandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.