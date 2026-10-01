Adana’da 100 kilo esrar ele geçirildi! Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda ev ve depolar didik didik arandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI
Ekipler, belirlenen şüphelilere ait ev ve depolara operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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