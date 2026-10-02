Kars merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheliye gözaltı
Kars merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve banka hesap bilgilerini kullandırdıkları belirlendi.
Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere Kars merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kars'ta 3, Iğdır'da 1 ve Samsun'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve banka hesap bilgilerini kullandırdıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Kars İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.