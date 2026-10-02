Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.