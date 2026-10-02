DOSYANIN GENEL TOPLAMI: 336 MİLYON TL Soruşturma kapsamında yalnızca bu 13 alım değil; Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor gibi birimlerde gerçekleştirilen çok sayıda işlem de incelendi. Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre Vahap Seçer ile söz konusu belediye birimlerinin yöneticilerinin "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği" ve toplam 336 milyon 86 bin 968 TL tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki yolsuzluklardan sorumlu oldukları tespit edildi.

13 SATIN ALMA İŞLEMİ VAHAP SEÇER'İN ONAYINDAN GEÇMİŞ Dosyaları inceleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2022-2026 dönemindeki mal ve hizmet alımlarından 41 milyon 419 bin 452 TL tutarındaki 13 ihale ve doğrudan teminde usulsüzlük tespit etti. En önemli ayrıntı ise bu 13 satın alma işleminde Vahap Seçer'in "OLUR"unun bulunduğunun kayda geçirilmesi oldu.

Belediye Başkanı Vahap Seçer (Foto: AA)



KATI ATIK İHALESİNDE ŞİRKETLER ARASINDA PARA TRAFİĞİ

2026/32876 sayılı soruşturmada ise belediyenin katı atık ihalesi mercek altına alındı. İhaleyi kazanan Çevtem ile alt yüklenici PAKMER'in kurucusunun Bülent Sarpkaya olduğu belirlendi. Dosyadaki beyanlarda Sarpkaya'nın Vahap Seçer'le ihale öncesinden ilişkisi bulunduğu ve Seçer'in "kasası" olduğu kaydediliyor.



Yapılan incelemede Sarpkaya'ya ait şirketlerle, Vahap Seçer'in sahibi, ortağı veya yetkilisi olarak kayıtlarda yer aldığı belirtilen Seçer Tarım, eski adı VBM Tarım olan PALM Tarım arasında ticari ilişki bulunduğu belirtiliyor. Belediyeden PAKMER'e 3,5 milyon TL gönderildiği; paranın daha sonra Çevtem ve Özkaya Gıda şirketleri arasındaki transferlere konu olduğu da dosyaya girdi.



İHALEDEN ÖNCE BELEDİYEYE 1,8 MİLYON TL: AÇIKLAMA "BAĞIŞ"

MASAK verilerinde çok daha dikkat çekici bir tarih ortaya çıktı. 28 Nisan 2026'da yapılacak "Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi" ihalesinden önce, 6 Mart 2026 tarihinde Bülent Sarpkaya'ya ait Özkaya Gıda'dan Mersin Büyükşehir Belediyesine para gönderildi.

Transfer açıklamasına "Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış" yazıldığı, tutarın ise belgede yazıyla 1 milyon 800 bin TL olarak gösterildiği belirtildi.

TAPEDE DİKKAT ÇEKEN CÜMLE: "VAHAP BAŞKANIN EMRİ OLMADAN…"

Soruşturma dosyasına giren 120217773 numaralı tape kaydı belediyedeki ihale ve karar mekanizmasına ilişkin dikkat çekici bir konuşmayı ortaya koydu. Cem Zafer Kutlu ile belediye iştiraki Kültür A.Ş.'de makam şoförü olarak çalışan Ahmet Özcan, "işçi giyimleri" ihalesini konuştu.

Özcan görüşmede "Vahap Başkan'ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz, Vahap Başkan'ın emri olmadan da bir satım olmaz." dedi. Soruşturmaya göre bu konuşma, ihalelerde izlenen yol ve nihai kararların nasıl verildiğinin belirlenmesi bakımından önem arz ediyor.



GİZLİ TANIK: "DAİRE BAŞKANLIKLARI ÜZERİNDEN İHALELER DÜZENLENDİ"

2026MK77FI kodlu gizli tanık, Vahap Seçer'in Genel Sekreter Olcay Tok, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası Serdal Gökayaz'ın sorumlu olduğu birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirdiğini söyledi. Gizli tanık ayrıca Seçer'in şirketinde muhasebeci olarak çalışan bir kişinin belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiğini ve alımların bu kişi üzerinden yürütüldüğünü beyan etti.

Yapılan SGK incelemesinde Eda Güngörer Kılıç'ın 2013-2015 arasında Seçer Tarım'da yönetici sekreteri olarak çalıştığı, 2019'dan itibaren ise belediyenin Makine İkmal biriminde görev yaptığı belirlendi. Muhasebat incelemesinde usulsüzlük tespit edilen çok sayıda doğrudan temin evrakında Kılıç'ın imzasının bulunduğu da kayda geçti.

41,4 MİLYON TL’LİK 13 ALIMDA “OLUR”: İncelenen 13 ihale ve doğrudan teminde Belediye Başkanı Vahap Seçer’in onayının bulunduğu kayda geçti (Foto: AA)



ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ANNESİ ADINA TAŞINMAZLAR

Dosyanın bir başka kritik bölümünde tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan yer aldı. MASAK verileri ve tapu kayıtlarının incelenmesinde, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan firmaların sahiplerinin Doğukan Uyan ve annesi Hülya Uyan adına taşınmazlar aldığı, taşınmaz bedellerini de firma sahiplerinin ödediği belirtildi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü ayrıca Özel Kalem Müdürlüğünce gerçekleştirilen 7 ihale ve 12 doğrudan teminde usulsüzlük tespit etti. Uyan'ın söz konusu belgelerin bir bölümünde imzasının bulunduğu kaydedildi.



"ÇANTACI FİRMALAR" DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ferit Bişkin hakkında ise bazı ihale belgelerini belediye görevlilerinden temin ettiği, "çantacı" olarak kullanılan şirketlere teklif verdirdiği veya bu firmalar adına kaşe ve imza kullanarak teklif hazırladığı yönünde beyanlar dosyaya girdi.

MASAK ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan firmalar, belediye görevlileri ve diğer şirketler arasında şüpheli para transferlerinin bulunduğu kaydedildi. Metin Çulcu yönünden yapılan incelemede de benzer şekilde "çantacı firma" sistemi anlatıldı. Dosyada ayrıca Doğukan Uyan ve annesi adına alınan bazı taşınmazların bedellerinin, belediyeden firmalara aktarılan paralarla ödendiği yönünde mali tespitlere yer verildi.



"İHALE FİRMALARIYLA ÖZEL LOCADA GÖRÜŞÜYORDU"

2026MAP26 kodlu gizli tanık ise Vahap Seçer'in belediyeden ihale alan firma yetkilileriyle Mersin 3. Çevre Yolu'ndaki Kala Restoran'ın özel locasında görüştüğünü duyduğunu beyan etti. Aynı tanık, Serdal Gökayaz ile satın alma görevlisi Mehmet Özden'in belediyeden ihale ve doğrudan temin aldığı belirtilen Çetin Aslan'la yakın ilişki içerisinde olduğunu söyledi.

Başka bir bilgi sahibi ise 24,6 milyon TL bedelli bir ihalede yapılan usulsüzlüklerden Vahap Seçer'in bilgisinin bulunduğunu ifade etti.



OPERASYON BİLGİSİ ŞÜPHELİLERE Mİ ULAŞTIRILDI?

Bilgi sahibi Fatih Yaran da belediyeye düzenlenen operasyon sırasında Vahap Seçer'in danışmanının, ihale ve doğrudan teminlerle bağlantısı bulunduğu belirtilen Cihan Aslan'ın yeğeni Çetin Aslan'ı arayarak operasyon hakkında bilgi verdiğini ve şüphelilere yardımcı olunmasını sağladığını söyledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları ile Muhasebat Genel Müdürlüğü raporlarının birlikte incelenmesi sürüyor.