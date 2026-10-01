ŞÜPHELİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ Adliyedeki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan , "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında 12 şüpheli bugün İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmişlerdi. Sonrasında ise bir kişi daha adliyeye sevk edildi, o da Mesut Altan. Mesut Altan'la birlikte bugün fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen kişi sayısı 13 olmuştu." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, soruşturma kapsamında tutuklandı. (Foto: ahaber.com.tr - Arşiv)

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.