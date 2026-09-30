Sermaye piyasası soruşturmasında flaş gelişme! Şarkıcı Nil Özalp gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine başlatılan inceleme kapsamında evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp bugün gözaltına alındı.
Özalp'in, soruşturmanın şüphelilerinden Muhammet Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.
MALİ SUÇLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Gözaltı işleminin ardından Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği bildirildi.