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Sermaye piyasası soruşturmasında flaş gelişme! Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sermaye piyasası soruşturmasında flaş gelişme! Şarkıcı Nil Özalp gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine başlatılan inceleme kapsamında evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldığı öğrenildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp bugün gözaltına alındı.

Sermaye piyasası soruşturmasında flaş gelişme! Şarkıcı Nil Özalp gözaltında - 1

Özalp'in, soruşturmanın şüphelilerinden Muhammet Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında flaş gelişme! Şarkıcı Nil Özalp gözaltında - 2

MALİ SUÇLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gözaltı işleminin ardından Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği bildirildi.

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