MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Nahçıvan Anlaşması ile başlayan Türk dünyasındaki kurumsal iş birliğinin bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında sürdüğünü belirterek, "müstesna bir dönüm noktasıdır." dedi. Bahçeli, Türk devletleri ve soydaşlar arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Ekim Türk Dünyası Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal zemine taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Nahçıvan Anlaşması ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını belirten Bahçeli, bu anlaşmanın Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşerî bağların çağın şartlarına uygun kurumsal bir yapı içerisinde geliştirilmesine yönelik iradenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, söz konusu iradenin 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal nitelik kazandığını ve Türk Keneşi'nin faaliyetlerine başladığını belirterek, geçen süre içerisinde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin siyasi ve diplomatik temaslardan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden kültüre, güvenlikten bilim ve teknolojiye kadar geniş bir iş birliği perspektifiyle derinleştiğini ifade etti.

"TÜRK DÜNYASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DAHA KAPSAMLI HALE GELDİ"

12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirve'de Türk Keneşi'nin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini hatırlatan Bahçeli, böylece Türk dünyasındaki iş birliğinin daha kapsamlı ve kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu belirtti.

Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bugün Türk devletlerinin ortak meselelerini istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışı içerisinde ele alan; siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

"TÜRK DÜNYASININ İSTİKBALİ MÜŞTEREK MİRASIN KAZANIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE ŞEKİLLENECEK"

Türk dünyasının istikbalinin tarihi hafızanın muhafazası, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini belirten Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin Türk dünyasının geleceğine uzanan kurumsal vizyonun temel taşlarından biri olduğuna inandığını kaydetti.

Bahçeli, bu iradenin daha ileri seviyelere taşınmasının devletler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşması açısından önem taşıdığını belirtti.

"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK" VURGUSU

MHP olarak "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek ve soydaşları aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkûre sahiplerini saygıyla yâd ettiklerini ifade eden Bahçeli, Türklük idealini yüreğinde taşıyarak ömrünü bu davaya vakfeden ve gerektiğinde bu uğurda canını veren dava ve fikir insanlarını da hürmetle andı.

Bahçeli, onların fikri ve manevi mirasını gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek, Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren ve Türk milletinin geleceğine katkı sunan bütün gönül erlerine şükranlarını sundu.

Bahçeli mesajının sonunda, "3 Ekim Türk Dünyası Günü"nü kutlayarak Türk devletleri ve soydaşlar arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.