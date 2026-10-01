Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'ndaki konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bahçeli'nin kırmızı ve beyaz gül takdim etmesi dikkat çekti. Karşılıklı mesaj ve jestler, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik vurgusu olarak öne çıktı.

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitabında gündeme ilişkin önemli mesajlar verirken Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayırdı.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumu dolayısıyla Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Erdoğan, "Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha önce de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına vurgu yapmış ve Bahçeli'ye desteği dolayısıyla teşekkür etmişti.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A KIRMIZI VE BEYAZ GÜL

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir jest geldi. Bahçeli, Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller takdim etti.

İki lider arasındaki karşılıklı teşekkür ve çiçek jesti, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik mesajı olarak öne çıktı.

Bahçeli daha önce de Erdoğan'a kırmızı ve beyaz güller göndermiş; Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla hazırlanan ay-yıldız motifli 102 gülün yanında Terörsüz Türkiye sürecindeki iradeye ilişkin teşekkür mesajı iletmişti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

TBMM'deki görüntüler, Cumhur İttifakı'nın Terörsüz Türkiye başta olmak üzere kritik başlıklarda birlikte hareket etme mesajını bir kez daha gündeme taşıdı.

Erdoğan'ın kürsüden Bahçeli'nin "dirayetli, kararlı ve cesur duruşuna" vurgu yaparak teşekkür etmesi, ardından Bahçeli'nin Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül takdim etmesi, iki lider arasındaki dayanışmanın karşılıklı mesajı olarak kayıtlara geçti.