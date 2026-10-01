Gazi Meclis'te milli iradeye büyük saygısızlık! Yeni Partili vekiller salonu terk etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı oturumunda hitap ederken konuşmasına başlamadan önce Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yeni yasama yılı dolayısıyla özel oturumla toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği oturumda, Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a hitap etmek üzere kürsüye çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN TBMM'DE KÜRSÜYE ÇIKTI

Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap eden Başkan Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünden önemli mesajlar verdi.

YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ

Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Genel Kurul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Parti milletvekilleri, Erdoğan'ın yeni yasama yılına ilişkin mesajlarını vermek üzere kürsüye çıkmasının ardından Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.