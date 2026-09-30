Ankara'nın Altındağ ilçesinde ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücünün kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme kazada 18 yaşındaki Barış İbrahim Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde meydana gelen kazada 14 yaşındaki Y.A.Ü.'nün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak H.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra Ü.A. idaresindeki başka bir otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ile motosiklette bulunan Barış İbrahim Şentürk (18) ve K.B. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Şentürk, kaldırıldığı Mamak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şentürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ EHLİYETSİZDİ

Kazaya ilişkin incelemede motosiklet sürücüsü Y.A.Ü.'nün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Otomobil sürücüsü H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan kazada kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.