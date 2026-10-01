Futbolda bahis soruşturmasında kritik yazı ortaya çıktı! "Türkiye Futbol Federasyonu savcılığı bilgilendirmedi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda “futbolda bahis soruşturmaları” olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yazı gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda idari işlem ve açıklamalar öncesinde başsavcılık ile koordinasyon kurulması istendi. Ancak TFF bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmeden önce başsavcılığı bilgilendirmedi.

Yazıda TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtilerek, idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.



Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Türkiye Futbol Federasyonu, bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin, devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi.