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Başsavcılık açıkladı: TFF VAR odasında inceleme yapılmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başsavcılık açıkladı: TFF VAR odasında inceleme yapılmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN VAR ODASI AÇIKLAMASI: İNCELEME YAPILMADI

TFF: "İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Evrakta Sahtecilik" suçundan gözaltına alınmıştı. TFF bugün yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme gerçekleştirildiğini belirterek, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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#TFF #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Mhk Soruşturması
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