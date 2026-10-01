Mabel Matiz'in "Ha Leylim" şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianamede, şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkının sözleri ile video klibine ilişkin iddianame hazırlandı.

GENEL AHLAKA İLİŞKİN KABUL GÖRMÜŞ SINIRLARIN ZORLANDIĞI BELİRTİLDİ Hazırlanan iddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, devamında ise her iki erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri belirtildi. Dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları, görüntünün başlangıcında yalnızca müzik bulunurken devamında şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Mabel Matiz'e üç yıla kadar hapis istemi. (Foto: DHA)

Klibin devam eden bölümlerinde iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması hâline geldiği, şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı ifade edildi. Bu suretle toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığı belirtildi. Mabel Matiz’in ʺHa Leylimʺ şarkısının klibinden görüntü. (Foto: Sosyal medya)