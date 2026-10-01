-°C
CANLI YAYIN

"TBMM demokrasimizin sarsılmaz kalbidir"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
"TBMM demokrasimizin sarsılmaz kalbidir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı, demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu belirterek, "TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

TBMMde yeni yasama yılı heyecanı!TBMMde yeni yasama yılı heyecanı! TBMM'DE YENİ YASAMA YILI HEYECANI!
Kurtulmuştan Terörsüz Türkiye mesajıKurtulmuştan Terörsüz Türkiye mesajı KURTULMUŞ'TAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

#Türkiye Büyük Millet Meclisi #Ömer Çelik
Bakan Ersoy duyurdu: Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 asırlık mabet yeniden cemaatiyle buluşacak
Sonraki Haber
Bakan Ersoy duyurdu: Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 asırlık mabet yeniden cemaatiyle buluşacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın