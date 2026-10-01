Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı, demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu belirterek, "TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."