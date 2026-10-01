Bahçeli'den Yeni Parti'ye oturum tepkisi: Doğru olmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı oturumunda kürsüye çıktıktan ve konuşmasına başlamadan önce Yeni Partili vekiller salonu terk etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, duruma tepki göstererek "Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel oturumla toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği oturumda, Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etmek üzere kürsüye çıktı.
YENİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ
Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Genel Kurul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Parti milletvekilleri, Erdoğan'ın yeni yasama yılına ilişkin mesajlarını paylaşmak üzere kürsüye çıkmasının ardından Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.
BAHÇELİ: DOĞRU DEĞİL
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.
Bahçeli, Yeni Parti milletvekillerinin Başkan Erdoğan salondayken Genel Kurul'u terk etmesinin doğru olmadığını belirterek, "Yeni Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı" ifadelerini kullandı.