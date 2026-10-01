Bahçeli'den Yeni Parti'ye oturum tepkisi: Doğru olmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı oturumunda kürsüye çıktıktan ve konuşmasına başlamadan önce Yeni Partili vekiller salonu terk etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, duruma tepki göstererek "Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı" dedi.