‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 27’nci gününde, ek iddianame kapsamında dosyaya dahil edilen 6 tutuklu sanık tahliye talebiyle savunma yaptı. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin değerlendirmesi için duruşmaya ara verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 18 Eylül'de hazırlanan ek iddianameyle dosyaya dahil edilen tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hazırlanan 195 sayfalık iddianame, ana davayla birleştirilmişti.



Duruşmada ilk olarak Ayhan Subaşı savunma yaptı. İddianamede tutuklu sanık Subaşı'nın Ali Sukas'ın Ağaç AŞ Genel Müdürü, Ümit Polat'ın ise Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü olarak göreve gelmesinin ardından verdiği rüşvetler sonucu düzenli olarak iş aldığı belirtilmişti. Ayhan Subaşı Mühendislik firmasının 2019 yılından 2025 yılına kadarki süreç içerisinde Ağaç ve Peyzaj AŞ'den çok sayıda yüksek bedelli ihale kazandığı ifade edilmişti. Subaşı, duruşmada tahliyesini talep etti.



Ağaç AŞ Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede ise, ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ihaleye katılmalarını engelleyerek, ihale mevzuatı uyarınca gizli kalması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağladığı belirtilmişti. İddianamede Karaarslan'ın ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği aktarılmıştı. Karaarslan duruşmada, "İhaleye fesat karıştırmak suçuyla isnat ediliyorum. Ancak bu suçlamaya dair herhangi bir somut delil, bir kanıt ben rastlamadım. Ana iddianame ya da ek iddianamede hiçbir yönetici, hiçbir tedarikçi, hiçbir sanık, hiçbir tanık tarafından olumsuz bir beyan verilmemiştir" ifadelerini kullandı.



Ağaç AŞ çalışanı Fatih Temür ise, ihale yetkisi olmadığını ve daha çok edilgen bir görevde çalıştığını söyleyerek tahliyesini talep etti.



Ardından iş adamı Murat Dağdeviren'in savunmasına geçildi. Dağdeviren hakkında iddianamede ifadesine yer verilen Orhan Yıldırım, "Murat Dağdeviren isimli şahsı 2017 yılında arkadaş ortamında tanıdım. Ağaç AŞ'ye gelip giderken orada Murat Dağdeviren isimli şahsı da görüyordum. Burada çok rahat bir tavırla takılıyordu. Bu rahatlığının sebebi, eşi Derya Dağdeviren'in Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olmasından kaynaklı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Kendisi ile bu süreçte birkaç kez sohbet ettiğimizde kurumdan olan alacaklarımdan bahsedince 'Onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder, kurumdan alırım' dedi. Murat Dağdeviren bu alacakları yakın akrabalık ilişkinlerini kullanarak kendisinin alabileceğini ancak ekonomik sıkıntısının olduğunu ve kendisine bir miktar borç vermem gerektiğini söyledi. Murat Dağdeviren'e ilk başta göndermiş olduğum paraları borç olduğu bilinci ile gönderiyordum. Hatta ilk gönderdiğim parayı Ağaç AŞ'den ödeme almadan önce kendisine gönderdim. Daha sonra benim peyderpey hak edişlerim yapıldı ve Ağaç AŞ'den küçük miktarlarda da olsa ödemelerimi almaya başladım. Murat Dağdeviren'e Ağaç AŞ'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim" demişti.



Dağdeviren savunmasında, "Üstüme atılan iftiralar üzerine, yalan beyanlar üzerine buradayım. Orhan Yıldırım'ın iftiraları. Kendisiyle ofisinde görüştük ortağı ile beraber. 'İstersen beraber çalışalım, en azından sen de işi öğrenmiş olursun' dedi bana. Orhan Yıldırım'ın göndermiş olduğu hesaplar maaş ödemesidir. Tahliyemi talep ederim" dedi.



Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı tutuklu sanık Nilgün Cendek ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Başkan Vekili Tolga Kılıç'ın avukatı da duruşmada tahliye talebinde bulundu. Tutuklu 6 sanığın tahliyeye yönelik savunmasının ardından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya mahkeme heyetinin değerlendirme yapması için ara verildi.