Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012'de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013'te KADEM Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023'te Kelam Anabilim Dalında profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

1970 Çorum/Alaca doğumlu olan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996'da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Kelâm Bilim Dalı'nda 1998'de "Kâdı İyâz'a Göre Peygamber'in Dindeki Konumu" başlıklı yüksek lisansını ve 2004 'te"İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi" konulu doktora çalışmasını tamamladı.

İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik de yapan Hülya Terzioğlu'nun İslâm'da Dünya-Âhiret Dengesi, Filozoflar, Kelâmcılar ve Sûfîlere Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib Ahmed Nûri), Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Plânı, Mâtürîdî'de Kadın Algısı, Tarihten Günümüze Boşanma, 101 Soruda Akâid ve Kelâm" ve İslâm'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek adlı yayınlanmış kitapları, hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri ve çeşitli ansiklopedi maddeleri bulunuyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği de yapan Hülya Terzioğlu 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine halen devam etmektedir. Bir çocuk annesidir.