Fon krizi sonrası soruşturma önerisi: 3 saatlik zirvenin perde arkası ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan ekonomi kurmayları ve finans otoriteleri fon krizine karşı yol haritasını belirledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye girdiği zirvenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sermaye piyasası suçlarında yeni bir düzenleme ihtiyacının gündeme geldiğini köşesine taşıdı.Güngör, “SPK Kanunu'nda bir değişiklik yapılması fon krizinden sonra daha da elzem hale geldi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına resen soruşturma yetkisini tanıyacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
3 SAATLİK KRİTİK ZİRVE
Külliye'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK ve Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ilk bölümde Erdoğan ekonomi bürokratlarından yaşanan sorunları dinlerken, toplantı daha sonra Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.
FON KRİZİNDE YOL HARİTASI SONRASI YENİ GÜNDEM! MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ
Başkan Erdoğan'ın fon krizine ilişkin yol haritasının belirlendiğini, bu kapsamda bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıklamasının ardından süreçte atılacak yeni adımlar gündeme geldi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, yaşanan gelişmelerin ardından sermaye piyasası suçlarının soruşturulmasına ilişkin mevzuatın da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
İşte Güngör'ün "Fon krizinden çıkarılacak dersler…" başlık yazısı:
Fon mağdurlarıyla ilgili krizin çözümü için devletin en üst kademesi devreye girdi. Malumunuz, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da Külliye'de bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Toplantının ilk bölümü yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan tek tek ekonomi bürokratlarından yaşanan sıkıntıyı dinledi. Daha sonra toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.