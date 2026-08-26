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Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, 3 Haziran 2026'da Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Can Polat'ın ölümünün ardından kızı Damla Hediye Polat'tan dikkat çeken iddialar geldi. Ailesi tarafından dışlandığını belirten Polat, eşyalarının çöpe atıldığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 1

Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Damla Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Genç kadın, babasının ölümünün ardından annesi Seçil Polat ile arasında yaşanan sorunları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Seçil Polat ise kızının iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 2

SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Can Polat, 3 Haziran 2026'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 3

Can Polat'ın ölümünün ardından ailesi büyük bir acı yaşarken, kızı Damla Polat'ın sosyal medya paylaşımları aile içinde yaşandığı öne sürülen sorunları gündeme taşıdı.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 4

"EŞYALARIMI ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURUP KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR"

Damla Polat, babasının ölümünden sonraki süreçte annesi Seçil Polat ile sorunlar yaşadığını öne sürdü. Genç kadın, eşyalarının evden çıkarıldığını iddia ederek, "Benim de aynı babam gibi eşyalarım çöp poşetlerinin içerisine doldurularak kapının önüne çöpmüş gibi konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 5

"ANNEM EVDE KUR'AN OKUNMASINI İSTEMEDİ"

Damla Polat, babasının vefatının ardından evde yaşandığını öne sürdüğü bir tartışmayı da anlattı.

Polat, "Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kur'an okunmasını istediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne bildiğim Seçil Polat, bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir. Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim" dedi.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 6

"DARP RAPORU ALDIM, ŞİKÂYETTE BULUNDUM"

Annesiyle yaşadığı bir tartışma sırasında fiziksel şiddete maruz kaldığını da öne süren Damla Polat, "Bana çok konuşmamamı, her şeye karışmamamı söyleyerek tırnaklarını geçirerek sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldım. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. İki aydır kardeşlerimi göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Damla Polat ayrıca annesi Seçil Polat'ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Sanki kendi mağduruymuş gibi uzaklaştırma kararı aldı" iddiasında bulundu.

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 7

SEÇİL POLAT'TAN KIZINA YANIT

Damla Polat'ın açıklamalarının ardından Seçil Polat da sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Kızının kendisini darp ettiğini ve ardından suçu kendisine attığını öne süren Seçil Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Beni mevcut oturduğum evden kovuyorlar. Kızım evi terk etti, bana saldırdı, çok ağır küfürler etti, anneme dahi etti. Ah Can Polat, sen nerdesin... Ben ne haldeyim, bir bilsen. Keşke Allah'ım bana yardım etsin. Lütfen beni kapının önüne atıyorlar, anneme babama küfür ve saldırıda bulunuyorlar. Kızım kendini darp etti, annem yaptı dedi."

Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar 8

Seçil Polat, kızının Can Polat'ın düşmanları olarak nitelendirdiği kişilerle yakınlaştığını da iddia ederek, "Kızım Can Polat'ın düşmanlarına yanaşıyor. Tek o değil, annesi, babası, kardeşi hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARINA ORTAK OLMADIM DİYE BENİ ATIYORLAR"

Seçil Polat açıklamasının devamında evden çıkarılmakla tehdit edildiğini ve kendisinden bazı kişiler hakkında iftira atmasının istendiğini öne sürdü.

Polat, "Çare istiyorum, beni evden atıyorlar. Bana insanlara iftira atmam için tehdit ettiler. İnsanlar bize kıyacak, acın böyle olsun isterler mi hiç? Onların evlatlarının yanında oldu olan olay. Sırf iftiralarına ortak olmadım diye atıyorlar beni" dedi.

Can Polat'ın söz konusu kişilerle ilişkisine de değinen Seçil Polat, "Günah, ben yapamam, iftira atamam kimseye. Can Polat onları çok severdi, isteyerek, göğüs gererek yanlarındaydı. Ben şahidim. Onların amacı başka. Bu insanlara 'bize sahip çıkıyor' diyerek hakka giremem. Allah'tan korkarım, iftira atamam" ifadelerini kullandı.

Seçil Polat, açıklamasının sonunda kendisine şiddet uygulandığını ve yaşanan süreçte yalnız kaldığını belirterek, "Beni sokağa atıyorlar, şiddet uyguluyorlar. Tek başıma savaşıyorum" dedi.

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