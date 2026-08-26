Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar

"DARP RAPORU ALDIM, ŞİKÂYETTE BULUNDUM" Annesiyle yaşadığı bir tartışma sırasında fiziksel şiddete maruz kaldığını da öne süren Damla Polat, "Bana çok konuşmamamı, her şeye karışmamamı söyleyerek tırnaklarını geçirerek sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldım. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. İki aydır kardeşlerimi göremiyorum" ifadelerini kullandı. Damla Polat ayrıca annesi Seçil Polat'ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Sanki kendi mağduruymuş gibi uzaklaştırma kararı aldı" iddiasında bulundu.

SEÇİL POLAT'TAN KIZINA YANIT Damla Polat'ın açıklamalarının ardından Seçil Polat da sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Kızının kendisini darp ettiğini ve ardından suçu kendisine attığını öne süren Seçil Polat, şu ifadeleri kullandı: "Beni mevcut oturduğum evden kovuyorlar. Kızım evi terk etti, bana saldırdı, çok ağır küfürler etti, anneme dahi etti. Ah Can Polat, sen nerdesin... Ben ne haldeyim, bir bilsen. Keşke Allah'ım bana yardım etsin. Lütfen beni kapının önüne atıyorlar, anneme babama küfür ve saldırıda bulunuyorlar. Kızım kendini darp etti, annem yaptı dedi."