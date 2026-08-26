Can Polat’ın kızı Damla Polat’tan olay yaratan iddialar
Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, 3 Haziran 2026'da Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Can Polat'ın ölümünün ardından kızı Damla Hediye Polat'tan dikkat çeken iddialar geldi. Ailesi tarafından dışlandığını belirten Polat, eşyalarının çöpe atıldığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Damla Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Genç kadın, babasının ölümünün ardından annesi Seçil Polat ile arasında yaşanan sorunları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Seçil Polat ise kızının iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Can Polat, 3 Haziran 2026'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Can Polat'ın ölümünün ardından ailesi büyük bir acı yaşarken, kızı Damla Polat'ın sosyal medya paylaşımları aile içinde yaşandığı öne sürülen sorunları gündeme taşıdı.
"EŞYALARIMI ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURUP KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR"
Damla Polat, babasının ölümünden sonraki süreçte annesi Seçil Polat ile sorunlar yaşadığını öne sürdü. Genç kadın, eşyalarının evden çıkarıldığını iddia ederek, "Benim de aynı babam gibi eşyalarım çöp poşetlerinin içerisine doldurularak kapının önüne çöpmüş gibi konulmuştur" ifadelerini kullandı.
"ANNEM EVDE KUR'AN OKUNMASINI İSTEMEDİ"
Damla Polat, babasının vefatının ardından evde yaşandığını öne sürdüğü bir tartışmayı da anlattı.
Polat, "Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kur'an okunmasını istediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne bildiğim Seçil Polat, bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir. Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim" dedi.